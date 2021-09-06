Росія нарощує ядерний потенціал і підриває ключові угоди, - Столтенберг

НАТО має зберігати єдність на тлі нарощування Росією ядерного потенціалу і підриву Москвою ключових угод у сфері безпеки. Російські війська вже отримали на озброєння гіперзвукову зброю і крилаті ракети необмеженого радіуса дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Йенса Столтенберга .

"Росія продовжує ігнорувати і порушувати правила. Вона підриває ключові угоди. Росія розвиває свої ядерні можливості, в тому числі міжконтинентальні балістичні ракети", - сказав він в ході виступу на відкритті щорічної конференції НАТО з контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення.

Столтенберг нагадав, що Росія вже ввела в експлуатацію гіперзвукові системи, провела випробування балістичних ракет повітряного базування і крилатих ракет з ядерною енергетичною установкою.

Генсек НАТО також відзначив нарощування ядерного потенціалу Китаєм. Все це відбувається без будь-яких обмежень і прозорості і викликає занепокоєння», - зазначив Столтенберг.