ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія відправила на Донбас 100-й "гуманітарний конвой" з 2014

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація направила на окупований Донбас 100-й за рахунком так званий "гуманітарний конвой". Фури в черговий раз перетнули непідконтрольну Україні ділянку кордону.

Популярні новини

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що сьогодні російська сторона в односторонньому порядку оформила черговий так званий "гуманітарний конвой", який вже 100-й за рахунком. Українська міжвідомча робоча група тільки візуально спостерігала за конвоєм, без виконання контрольних функцій.

"З 5:30 до 6:35 через російські пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" на в'їзд до України послідували 2 колони т. н. "гумконвоя" у складі 14 автомобілів. У вантажівках, які були заповнені на 40-50%, нібито перевозили медичне обладнання і медикаменти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в кінці жовтня МЗС України направило ноту протесту Росії через "гуманітарний конвой". Київ вимагає направляти гуманітарні конвої, оформлені відповідно до законодавства України.

Зазначимо, раніше Червоний Хрест назвав замінований Донбас проблемою на багато років.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяДонбасгумконвой