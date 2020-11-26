Росія відправила на Донбас 100-й "гуманітарний конвой" з 2014

Російська Федерація направила на окупований Донбас 100-й за рахунком так званий "гуманітарний конвой". Фури в черговий раз перетнули непідконтрольну Україні ділянку кордону.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що сьогодні російська сторона в односторонньому порядку оформила черговий так званий "гуманітарний конвой", який вже 100-й за рахунком. Українська міжвідомча робоча група тільки візуально спостерігала за конвоєм, без виконання контрольних функцій.

"З 5:30 до 6:35 через російські пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" на в'їзд до України послідували 2 колони т. н. "гумконвоя" у складі 14 автомобілів. У вантажівках, які були заповнені на 40-50%, нібито перевозили медичне обладнання і медикаменти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в кінці жовтня МЗС України направило ноту протесту Росії через "гуманітарний конвой". Київ вимагає направляти гуманітарні конвої, оформлені відповідно до законодавства України.

Зазначимо, раніше Червоний Хрест назвав замінований Донбас проблемою на багато років.