Росія напала на Україну не 60 діб тому, а у 2014 році, - Срна

"Я продовжую читати статті про те, що Росія вторглася в Україну 50 або 60 днів тому, але вони з'явилися в Україні у 2014 році, коли ми втратили свої будинки, стадіон і наших людей. Ми знаємо, що ми повинні зробити щось більше, щоб допомогти", - зазначив футбольний менеджер, додавши що "Шахтар" завжди буде командою з українського Донецька, і росіяни ніколи цього не змінять.

Зараз за словами Срни команда робить те, що вміє найкраще - грає в футбол для того, щоб зібрати кошти для України. Найближчий матч відбудеться в рідному для Срни Спліті з місцевим "Хайдуком".

Нагадаємо, "Шахтар" проводить благодійні ігри в Європі задля збору коштів, як постраждалим від війни, так і захисникам України.

Під час кожної гри робилась особлива акція задля привертання уваги до злочинів Росії в Україні. Зокрема, в Польщі на поле вийшов хлопець з Маріуполя, якому вдалось забити гол.

На останній грі в Туреччині гравці вийшли в футболках із зображенням зап‘ястка Валерії Глодан. На ньому бейджик з роддому про народження доньки Кіри, яка в тримісячному віці разом з мамою та бабусею була вбита російською ракетою в Одесі в переддень Великодня.