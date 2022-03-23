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Росія завдала ракетних ударів по військовій інфраструктурі в Рівненській області

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Рівненська область, Середа 23 березня 2022 01:04
Росія завдала ракетних ударів по військовій інфраструктурі в Рівненській області Фото: Росія завдала ракетних ударів по військовій інфраструктурі в Рівненській області (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти завдали три ракетні удари по військовій інфраструктурі в Рівненській області. Спочатку доби в області п'ять разів лунав сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської обласної Військової адміністрації Віталія Коваля.

За словами Коваля, протягом доби українські Збройні сили збили один безпілотник і одну ракету окупантів.

"Під час однієї з тривог ввечері ворог тричі завдав удару по об'єкту військової інфраструктури. На місці працює комісія, збитки встановлюються", - зазначив голова ОВА.

Раніше ми повідомляли, що окупанти завдали ракетних ударів по військовому полігону в Рівненській області.

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