Росія завдала ракетних ударів по військовій інфраструктурі в Рівненській області

Російські окупанти завдали три ракетні удари по військовій інфраструктурі в Рівненській області. Спочатку доби в області п'ять разів лунав сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської обласної Військової адміністрації Віталія Коваля .

"Під час однієї з тривог ввечері ворог тричі завдав удару по об'єкту військової інфраструктури. На місці працює комісія, збитки встановлюються", - зазначив голова ОВА.

За словами Коваля, протягом доби українські Збройні сили збили один безпілотник і одну ракету окупантів.

Раніше ми повідомляли, що окупанти завдали ракетних ударів по військовому полігону в Рівненській області.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 28-й день. Всі подробиці читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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