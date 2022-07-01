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Росія завдала авіаударів фосфорними бомбами по Зміїному

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Сергей Новиков

Увечері 1 липня 2022 року російська авіація завдала ударів фосфорними бомбами по острову Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Керівництво збройних сил Росії не дотримується навіть власних заяв, які декларують "жест доброї волі". Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі завдала авіаційного удару фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань", - зазначив він.

Він також зазначив, що єдине, в чому противник послідовний, це "влучність" нанесення ударів. Судячи з відео, як мінімум одна бомба впала в море.

Нагадаємо, 30 червня Міністерство оборони Росії оголосило про вихід свого гарнізону з українського острова нібито як "жест доброї волі". Офіційне формулювання - щоб не заважати ООН в організації гуманітарного коридору для експорту зерна з України.

Але українська сторона зазначає, що гарнізон був спішно евакуйований після вдалих ударів української артилерії по позиціям противника на острові.

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