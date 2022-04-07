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Росія навмисно підриває продовольчу безпеку всього світу, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Росія навмисне знищує в Україні елеватори, де зберігається зерно. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що таким чином Москва намагається підірвати продовольчу безпеку всього світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шмигаля BBC.

"Я абсолютно переконаний, якщо війна і вплив росіян триватимуть - вони блокуватимуть порти Чорного моря та інші можливості експортувати й постачати продукти", - сказав він.

За його словами, потім настане час збирати врожай, і невідомо, як розвиватимуться події протягом цього періоду.

"Озимі можна починати збирати вже у червні. Ми бачимо, як методично вони почали знищувати елеватори і зерносховища. Це чітка тенденція до зривання посівної, це зривання виконання наших експортних контрактів",- додав прем'єр.

За його словами, зерносховища не несуть загрози Російській Федерації, там не зберігається військова техніка.

"Ідеться дійсно про продовольчу безпеку і нашої держави, і всього світу. Нашій державі вистачає запасів і продовольства, яке у нас є. Це чітка тенденція до нанесення уражень тим країнам, які очікують цього зерна", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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