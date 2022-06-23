Росія з початку війни знищила понад 150 українських пам'яток культури, - ЮНЕСКО

До списку входять музеї та пам'ятники, церкви та інші релігійні споруди, бібліотеки та інші видатні будівлі.

"Ці повторювані напади на культурні об'єкти України повинні бути зупинені. Культурна спадщина у всіх його формах не повинна ставати об'єктом нападу ні за яких обставин", - заявив генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулай.

Агентство допомагає українській владі позначити пам'ятки відмітним "синім щитом", що означає їх захист відповідно до Гаазької конвенції про культуру під час збройного конфлікту 1954 року, підписаної як Росією, так і Україною.

Попри це, десятки об'єктів були пошкоджені з початку російського вторгнення 24 лютого, три чверті з них - в Харківській і Донецькій областях, а також поблизу Києва.

Однак сім українських об'єктів Всесвітньої спадщини, таких як Софійський собор і будівлі Києво-Печерської Лаври досі не постраждали.

ЮНЕСКО попередила, що російські солдати або чиновники, визнані винними в навмисному руйнуванні об'єктів української спадщини, можуть бути притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права.