RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія почала перепис у Криму. Україна вимагає не визнавати його результати

Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація почала перепис населення в окупованому Криму та Севастополі. Українська сторона просить міжнародних партнерів не визнавати його результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

У заяві йдеться, що Україна засуджує проведення всеросійського перепису населення в окупованому Криму, оскільки такі дії спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України. Також МЗС називає його спробою легітимізувати окупацію.

"Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій", - йдеться в заяві.

У МЗС нагадали, "референдум" в Криму 2014 року не має юридичної сили і не може стати підставою для відображення результатів перепису населення Криму як частини всеросійського перепису.

Київ також підкреслює, що основою для оцінки ситуації на півострові може бути тільки об'єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, а також правозахисних неурядових організацій.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати", - йдеться в заяві.

Зазначимо, перепис у Криму проводитиметься з 15 жовтня до 14 листопада.

Нагадаємо, раніше Україна в ОБСЄ запропонувала почати дистанційний моніторинг ситуації в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСКримПерепис населення