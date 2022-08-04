Росія розпочала нову інформаційну атаку, щоб посіяти паніку серед українців
Росія почала новий етап спеціальних інформаційних операцій проти України. Його мета - посіяти панічні настрої серед населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
В інформаційному просторі України масово розповсюджуються фейки. Використовуючи, зокрема, теракт в Оленівці, Росія знаходить приводи для постійного інформаційного терору та залякування. Мета - дестабілізувати та деморалізувати українське суспільство.
Агресор поширює недостовірну інформацію та намагається маніпулювати суспільством, підштовхнути до дій, які можуть дестабілізувати країну в період війни.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликає дотримуватися інформаційної гігієни.
"Україна робить усе можливе для повернення полонених, їхнього обміну, а також розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - повідомляють в штабі.
Нагадаємо, після російського теракту в Оленівці певні особи почали збирати інформацію про українських захисників та їх родичів.
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