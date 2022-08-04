Росія розпочала нову інформаційну атаку, щоб посіяти паніку серед українців

Росія почала новий етап спеціальних інформаційних операцій проти України. Його мета - посіяти панічні настрої серед населення.

В інформаційному просторі України масово розповсюджуються фейки. Використовуючи, зокрема, теракт в Оленівці, Росія знаходить приводи для постійного інформаційного терору та залякування. Мета - дестабілізувати та деморалізувати українське суспільство.

Агресор поширює недостовірну інформацію та намагається маніпулювати суспільством, підштовхнути до дій, які можуть дестабілізувати країну в період війни.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликає дотримуватися інформаційної гігієни.

"Україна робить усе можливе для повернення полонених, їхнього обміну, а також розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - повідомляють в штабі.