Росія могла залякати захист родичів жертв катастрофи MH17, - RTL

За даними RTL, Національний координатор по боротьбі з тероризмом і безпеки запропонував адвокатам взяти участь у програмі захисту після декількох інцидентів, пов'язаних зі стеженням.

Повідомляється, що в останні місяці адвокати кілька разів повідомили про підозріле стеження, в тому числі в їхніх будинках. Передбачається, що це пов'язано з тим, що вони отримали право говорити на суді від імені родичів жертв катастрофи. На початку вересня процес відновився, і протягом майже трьох тижнів юристи пояснювали суду, що для потерпілої сторони означає катастрофа MH17.

Також повідомляється, що так звана група правової допомоги (RBT), в яку входять ці адвокати, бере участь в процесі вже багато років і має доступ до матеріалів кримінальної справи. Вісім представників були запрошені в NCTV на презентацію 22 вересня, в ході якої було заявлено, що Росія нібито намагалася різними способами перешкодити і залякати адвокатів.

У зв'язку з цим юристам запропонували включити їх в програму безпеки. Деякі з них розповіли про інциденти - не менше двох заявили про переслідування, коли їхали додому після судового засідання в Схіпхолі, а ще один заявив, що бачив у себе вдома двох підозрілих чоловіків в сонцезахисних окулярах. Загалом відомо про чотири інциденти ймовірного залякування.