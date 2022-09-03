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Росія могла таємно відправити атомну субмарину у Середземне море, - ЗМІ

Фото: російський підводний човен помітили біля берегів Італії (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація могла таємно відправити атомний підводний човен в Середземне море. Поки неясно, як довго він вже знаходиться там.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Naval News.

Повідомляється, що виявлено переконливі ознаки того, що поблизу Італії діє російський ударний підводний човен (SSN) або підводний човен з крилатими ракетами (SSGN). Передбачається, що він має замінити крейсер "Маршал Устинов", який залишив Середземне море 24 серпня.

Поки невідомо, що це за підводний човен. Росія і раніше відправляла атомні підводні човни в Середземне море, але нечасто.

Нагадаємо, раніше видання Politico випустило матеріал, в якому йдеться в тому, що Україна розгромила Чорноморський флот Росії, перетворивши його на другорядну силу.

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Російська ФедераціяСредиземное море