Росія могла використовувати засоби боротьби з заворушеннями в Україні, - Пентагон

У США уважно стежать і шукають підтвердження застосування російськими військами засобів придушення заворушень. Але Пентагон поки не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У Пентагоні не виключають, що в Маріуполі російська армія могла використовувати різні засоби боротьби з заворушеннями, в тому числі сльозогінний газ, змішаний з хімічними реагентами.
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