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Росія, Китай і тероризм: Столтенберг назвав головні загрози НАТО та ЄС

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 26 лютого 2021 11:35
Росія, Китай і тероризм: Столтенберг назвав головні загрози НАТО та ЄС Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Головними загрозами НАТО і Європейського союзу залишаються Росія, Китай, тероризм і кібератаки. А сьогодні додалася ще й криза охорони здоров'я, пов'язаний з пандемією COVID.

Про це після прибуття на саміт лідерів ЄС в Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, в умовах пандемії головним завданням НАТО було не допустити, щоб криза охорони здоров'я стала безпековою кризою.

"Тому що всі загрози, які були до пандемії, залишилися. Це агресія Росії, тероризм, кібератаки, підйом Китаю і кліматичні зміни. Одна країна або континент не зможуть впоратися, але зможуть разом", - додав Столтенберг.

Він також привітав сигнал від американського президента Джо Байдена, який виступив за посилення зв'язку між Європою і США.

Нагадаємо, раніше Столтенберг провів переговори з президентом України Володимир Зеленський, який заявив, що найближчою метою Києва є одержання плану дій щодо членства в НАТО.

Міністр оборони Андрій Таран заявляв, що відомство робить для цього все можливе.

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