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Росія зазнає труднощів з випуском карт для платіжної системи "Мир"

Карта " Мир " (Фото: akket.com)
Автор: Константин Широкун

Росія сподівається через китайських виробників мікрочіпів обійти західні санкції. Через введені обмеження відчувається дефіцит мікрочіпів для виробництва банківських карт платіжної системи"Мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Олег Тишаков, член правління Національної системи платіжних карт (НСПК), заявив, що Росія стикається з нестачею мікрочіпів, оскільки азійські виробники припиняють виробництво через пандемію коронавірусу, а європейські постачальники припинили співпрацю з Москвою через санкції.

"Ми шукаємо нових постачальників мікрочіпів і знайшли пару в Китаї, процес сертифікації триває", — заявив Тишаков. Повідомляється, що зміна постачальників, підготовка замовлення і налагодження виробництва займе від одного до трьох місяців. Всього з кінця 2021 року по березень 3033-го НСПК випустила понад 2 мільйонів карт "Мир".

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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