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Росія відчуває гострий дефіцит медичних рукавичок, катетерів і шприців

Лікар (Фото: vaktsineeri.ee)
Автор: Константин Широкун

Більше половини російських медиків визнають перебої з поставками імпортних медичних витратних матеріалів-катетерів, шприців, антисептиків, перев'язувальних засобів, шовних матеріалів. Найбільш гостро стоїть питання про економію імпортних рукавичок: виробництво тільки 1% з щорічно використовуваних 500 млн пар рукавичок локалізовано в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комерсант.

Згідно з опитуванням "Актіон медицини", перебої з поставками імпортних витратних матеріалів визнали більш ніж половина опитаних лікарів (54,6%). Ще 34% заявили про проблеми з поставками та вітчизняних витратних матеріалів. Серед виробів закордонного виробництва середньому медперсоналу найчастіше доводиться економити рукавички (31%), катетери (22%), інфузійні системи, метелики для постійного внутрішньовенного катетера (17%), деззасоби та антисептики (16%), шовний матеріал (15%), шприци (13%), маски (10%) і бахіли (6%). В той самий час 22% опитаних заявили, що економити витратні матеріали необхідності немає.

Для економії витратних матеріалів клініки вживають ряд заходів. Найчастіше переглядають норми витрачання (42%), намагаються уникнути дублювання аналізів (29%), посилюють контроль за виконанням правил стерилізації та дезінфекції (24%).

У російській медицині щорічно використовується понад 500 млн пар нітрилових, латексних і вінілових рукавичок. Попит зростає на 10% на рік шляхом впровадження культури безпеки на робочих місцях, а в пандемію зросло споживання і внаслідок використання рукавичок відвідувачами. При цьому тільки 1% споживаних в Росії тонких рукавичок локалізований в країні, але всі вони виробляються з імпортної сировини. Решта 99% імпортуються з країн Південно-Східної Азії.

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