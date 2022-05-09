RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія йде до поразки. Це питання часу і наших жертв, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація у своїй війні проти України йде до поразки. А всі негаразди, які її очікують у майбутньому, слід пов'язувати з діями в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Росія точно йде до поразки. Це питання часу і кількості наших жертв, які нам доведеться заплатити за свободу", - зазначив він.

За його словами, всі негаразди, через які будуть проходити росіяни, слід пов'язувати з Україною.

"Тому що Україна є символом закінчення епохи цих понтів, якими вони жили протягом останніх 20 років, протягом всієї каденції Путіна і... у нього ще був маріонетковий президент Медведєв", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше британський міністр оборони Бен Уоллес допустив, що українська армія розіб'є російську, і президент РФ Володимир Путін не зможе домогтися військових успіхів в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВійна Росії проти України