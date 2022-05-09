Росія йде до поразки. Це питання часу і наших жертв, - Подоляк

Російська Федерація у своїй війні проти України йде до поразки. А всі негаразди, які її очікують у майбутньому, слід пов'язувати з діями в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.
"Росія точно йде до поразки. Це питання часу і кількості наших жертв, які нам доведеться заплатити за свободу", - зазначив він.
За його словами, всі негаразди, через які будуть проходити росіяни, слід пов'язувати з Україною.
"Тому що Україна є символом закінчення епохи цих понтів, якими вони жили протягом останніх 20 років, протягом всієї каденції Путіна і... у нього ще був маріонетковий президент Медведєв", - додав Подоляк.
Нагадаємо, раніше британський міністр оборони Бен Уоллес допустив, що українська армія розіб'є російську, і президент РФ Володимир Путін не зможе домогтися військових успіхів в Україні.
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