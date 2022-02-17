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Не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, - Зеленський

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 11:21
Не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що коли українська держава хоче говорити про свою незалежність, у багатьох інших країн є якісь "свої зацікавленості". За його словами, Україні дуже складно бути незалежною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відповідь Зеленського на запитання журналістів.

За його словами, НАТО - один із тих яскравих прикладів.

"Україна вирішує йти в НАТО... Довгий час йде, а відстань до НАТО не скорочується. Через які причини? Це питання не філософське, є конкретні причини. І Росія, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО і деякі країни-члени НАТО, які підтримують Росію в цьому питанні", - заявив Зеленський.

За його словами, ця інформація достатньо відкрита і немає ніяких секретів щодо цього.

"Ми не можемо заплющувати очі та говорити про те, що тільки Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО. Це неправда. Я вам не буду відкривати назви цих країн, тому що для мене сьогодні найвища зацікавленість, щоб всі ці країни підтримували нас. Нам дуже непросто з такими сусідами, тому нам будь-які ризики і дипломатичні конфлікти зараз не потрібні", - зазначив президент України.

Також Зеленський заявив, що РФ використовує питання НАТО як виправдання військ на кордоні України.

Він також вважає, що Німеччина і Франція мають бути зацікавлені у вступі української держави до НАТО.

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