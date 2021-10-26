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Росія хоче знизити ціни на газ для Європи заради збереження контрактів, - Bloomberg

Автор: Валерія Поліщук

Росія хоче знизити вартість газу, що поставляється в Європу, на 60% в довгостроковій перспективі. Оскільки тривале ралі знищить попит на поставки ПАТ "Газпром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерела видання, знайомого з енергетичною політикою країни, Росія хоче, щоб ціни в Європі становили близько 300-400 доларів за тисячу кубометрів, оскільки вважає, що це допоможе "Газпрому" зберегти свою хватку на ринку континенту, навіть коли країни від Великобританії до Польщі переходять на більш чисті джерела енергії.

При цьому друге джерело назвало діапазон від 200 до 400 доларів, проте ціни на низькому рівні для Росії є менш прийнятним сценарієм.

Це різко контрастує з поточними базовими цінами в Європі, які в останні тижні неодноразово піднімалися до рекордних рівнів на тлі енергетичної кризи. Виникли побоювання з приводу дефіциту поставок напередодні зими, оскільки запаси газу на континенті знаходяться на найнижчому сезонному рівні принаймні за десятиліття, потоки по трубопроводах обмежені, а конкуренція з Азією за зріджені вантажі триває.

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Російська Федерація