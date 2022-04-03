Росія готується до затяжної війни в Україні, - РНБО

"Російська пропаганда активно поширює тези: "перший етап спецоперації продемонстрував результати", "денацифікація йде за планом", "Донбас може розраховувати на безпеку". Вже очевидно, що так зване відведення військ на Київщині та Чернігівщині - не що інше, як передислокація", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє CNN з посиланням на дані розвідки США, зараз Росія зміщує акцент, щоб продемонструвати перемогу 9 травня на сході України.

Але, як зазначають в РНБО, це будуть лише проміжні підсумки затяжної війни, оскільки Путін націлений святкувати власну перемогу 9 травня незалежно від того, якою буде реальна ситуація в Україні

"Україна усвідомлює, що навіть на тлі жорстких економічних санкцій та поразки плану бліцкригу Росія не зупинить своїх спроб загарбати всю територію нашої держави. Зміщення поля бою не означає, що РФ припинить вдаватися до повітряних атак ракетами великої дальності і літаками по всій іншій частині України", - пояснюють у відомстві.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія намагається перевести війну проти України у в частково "затяжну фазу". Зокрема, через занадто високі втрати в особовому складі та військовій техніці.

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