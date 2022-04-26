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Росія готує ракетний удар по невизнаному Придністров'ю з людськими жертвами, - розвідка

Фото: Військовий парад у Придністров'ї (facebook.com/novostipmrcom)
Автор: Антон Федорців

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило про підготовку Росією ракетного удару по мирних мешканцях Придністров'я з метою звинуватити в обстрілі Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ГУР Міноборони.

Мешканці невизнаного Придністров'я почали отримувати SMS від імені Збройних сил України та СБУ. У фейковій розсилці попереджують про "ракетний та артилерійський" удари по території т. зв. Придністровської Молдавської Республіки.

"Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки", – йдеться в повідомленні.

Українські розвідники спростували причетність до цієї та подібних провокацій, які активно висвітлюються російськими пропагандистами. Натомість у ГУР Міноборони вважають імовірні інциденти провокацією спецслужю РФ проти України та Молдови.

До слова, українське МЗС звинуватило Росію у спробах втягнути Придністров'я до війни.

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