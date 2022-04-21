Росія готує потужні кібератаки проти ЄС і США, - спецслужби

Російська Федерація готує серію масованих кібератак проти країн, які підтримують і фінансують Україну, а також постачають їй озброєння, боєприпаси та обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Агентства з кібербезпеки США.
Члени мережі обміну розвідданими "П'ять очей" – зовнішні розвідки США, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії - повідомили про підготовлювані масові кібератаки.
"Розвиток розвідувальних даних в останні тижні вказує на те, що російський уряд вивчає варіанти потенційних кібератак", — йдеться в заяві групи.
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