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Росія готує потужні кібератаки проти ЄС і США, - спецслужби

Фахівці з кібербезпеки (Фото: sandiego.edu)
Автор: Константин Широкун

Російська Федерація готує серію масованих кібератак проти країн, які підтримують і фінансують Україну, а також постачають їй озброєння, боєприпаси та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Агентства з кібербезпеки США.

Члени мережі обміну розвідданими "П'ять очей" – зовнішні розвідки США, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії - повідомили про підготовлювані масові кібератаки.

"Розвиток розвідувальних даних в останні тижні вказує на те, що російський уряд вивчає варіанти потенційних кібератак", — йдеться в заяві групи.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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