Росія готує евакуацію своїх громадян з України

Фото: посольство Росії (УНІАН)

Посольство Росії почало прийом заявок на евакуацію з України

Через пандемію коронавірусу Російська Федерація готує евакуацію своїх громадян з України. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на інформацію посольства Росії.

Повідомляється, що російське посольство приймає звернення громадян РФ на евакуацію з України.

"Зараз опрацьовується можливість евакуації російських громадян", - повідомили в посольстві.

Уточнюється, що росіяни можуть залишити свої дані в консульському відділі, заповнивши відповідну форму на сайті посольства Росії в Україні. У той же час поки не уточнюється, скільки росіян подали заявки на евакуацію з України.

Нагадаємо, раніше Росію звинуватили в розпалюванні коронавірусної паніки в Україні та ЄС. Зокрема, у базі даних ЄС зафіксовано майже 80 випадків дезінформації про коронавірус з боку російських ЗМІ. В матеріалах згадується і фейк про п'ять випадків в Україні, який розганявся до появи офіційно підтверджених діагнозів.

Відзначимо, сьогодні в Росії помер перший пацієнт з коронавірусом. При цьому медики заперечують, що причиною смерті став саме COVID-19.