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Росія готова поновити державне мародерство через порт Маріуполя, - Андрющенко

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Понеділок 25 липня 2022 18:12
Росія готова поновити державне мародерство через порт Маріуполя, - Андрющенко Фото: Росія готова поновити державне мародерство через порт Маріуполя (usm.media)
Автор: Ілона Свиридова

Окупаційні війська Росії у Маріуполі відновили електропостачання порту, тож тепер вони посилять мародерство української продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Електропостачання в порту відновлено. Триває підготовка для перевалки зерна. Державне мародерство Росії морем після невеликої паузи поновлено", - написав Андрющенко.

Раніше він зазначав, що відновлення електро- та водопостачання порту дозволить росіянам красти українське зерно та метал у промислових масштабах.

Нагадаємо, раніше офіційні новинні канали Росії повідомляли про три кораблі, які перевезли до Ростову металургійну продукцію, викрадену з Маріупольського порту. Ця продукція була вироблена на заводах "Азовсталь" та ММКІ групи "Метінвест": за словами генерального директора компанії, Юрія Риженкова, збитки від грабунку Росією українського металу оцінюються в 600 мільйонів доларів.

Своєю чергою, компанія "Метінвест" звернулася до своїх партнерів за кордоном, та до операторів морських портів з закликом не купувати продукцію сумнівного походження, привезену із Росії, а натомість повідомляти компанію про такі спроби.

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Маріуполь Російська Федерація
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