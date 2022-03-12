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Росія готова відновити діалог з США щодо безпеки. Але "конфігурація змінилася"

Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація готова відновити діалог з США щодо так званих "гарантій безпеки". Але через війну проти України "конфігурація змінилася".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова в ефірі "Першого каналу".

Зокрема, на питання, чи залишаються в силі пропозиції Москви щодо гарантій безпеки, спрямовані США і НАТО, він відповів, що "не став би говорити про те, що пропозиції такого роду залишаються в силі".

"Все ж повністю змінилася конфігурація, зараз ситуація радикально інша. І питання полягає в тому, щоб забезпечити досягнення тих цілей, які поставлені нашим керівництвом перед спеціальною військовою операцією", - зазначив Рябков.

У той же час він підкреслив, що Москва налаштована відновити діалог з Вашингтоном щодо стратегічної стабільності.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон відповість Росії на будь-яку загрозу країнам НАТО, навіть якщо це призведе до третьої світової війни.

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