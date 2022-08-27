Росія готова вести війну на виснаження. ГУР дізналось, хто цього бажає не менше Путіна

Росія готова вести війну на виснаження і це бажання не тільки президента РФ Володимира Путіна, але і більшості росіян. До того ж Кремль розраховує на енергетичну кризу в Європі взимку, щоб змусити Україну до миру.

"На жаль, це ж не тільки бажання Путіна. Але є 73% населення, яке підтримує цю війну, вони готові воювати до перемоги", - сказав він.

Крім того, Скібіцький додав, що у Путіна може бути розрахунок на те, щоби протягом зими створити енергетичну кризу і вкрай важку ситуацію для Європи. Таким чином, як прогнозують в Кремлі, Захід почне змушувати Україну домовлятися на умовах Росії і закінчувати війну.

"Йому потрібно знімати санкції, йому потрібно відновити зв'язки з Заходом. Але наша позиція дуже чітка - повна деокупація всіх українських територій, включаючи Крим. Іншого шляху немає. У нас уже був 2014-2015 рік, сьогодні маємо те, до чого призвели Мінські домовленості, - пояснив розвідник. - Я недаремно говорив про те, що створений плацдарм у Херсонській області. Там створений цей плацдарм для того, щоби через рік чи через два, три, п'ять років після будь-яких переговорів знову почати війну і загарбати всю територію України".

Скібіцький наголосив, що домовлятися можна тільки про повний вихід російських військ, а ще краще - про денуклеаризацію і демілітаризацію режиму Путіна, щоби позбавити його цих двох складових.

"Адже це загроза не тільки для нас, а для всієї Європи. Польща, Балтійські країни та інші країни Східної Європи це добре розуміють", - констатував представник ГУР.