Росія готова створити прохід для експорту зерна в обмін на зняття санкцій

Росія заявила, що готова зробити коридор для експорту українського зерна та іншого продовольства. Проте РФ вимагає для цього зняти санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС.
Так, заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що для вирішення даної продовольчої проблеми потрібен "комплексний підхід", у тому числі зняття санкцій на експорт російських товарів і фінансові платежі.
Крім того, російський чиновник додав, що Україна зобов'язана самостійно розмінувати всі порти
"РФ також вимагає розмінування з боку України всіх портів, де стоять кораблі. Росія готова надати необхідний гуманітарний прохід, що вона робить щодня", - заявив представник МЗС.
Нагадаємо, зараз Україна веде переговори для деблокади українських портів. Зокрема, Британія заявила, що готова відправити у Чорне море свої кораблі для захисту українських суден із зерном.
Також раніше ми повідомляли, що РФ замінувала шляхи від Босфору до Одеси, звинувативши в цьому Україну.
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