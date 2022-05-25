RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія готова створити прохід для експорту зерна в обмін на зняття санкцій

Фото: Росія хоче обміняти коридор для зерна на зняття санкцій (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія заявила, що готова зробити коридор для експорту українського зерна та іншого продовольства. Проте РФ вимагає для цього зняти санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС.

Так, заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що для вирішення даної продовольчої проблеми потрібен "комплексний підхід", у тому числі зняття санкцій на експорт російських товарів і фінансові платежі.

Крім того, російський чиновник додав, що Україна зобов'язана самостійно розмінувати всі порти

"РФ також вимагає розмінування з боку України всіх портів, де стоять кораблі. Росія готова надати необхідний гуманітарний прохід, що вона робить щодня", - заявив представник МЗС.

Нагадаємо, зараз Україна веде переговори для деблокади українських портів. Зокрема, Британія заявила, що готова відправити у Чорне море свої кораблі для захисту українських суден із зерном.

Також раніше ми повідомляли, що РФ замінувала шляхи від Босфору до Одеси, звинувативши в цьому Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниРосійська Федерація