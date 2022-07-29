Росія формує ще один армійський корпус для відправки в Україну, - розвідка

Представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що РФ не змогла провести приховану мобілізацію, як планувала, та не набрала 16 добровольчих батальйонів. Нові підрозділи були сформовані на швидкоруч.

"За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів. Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого", - заявив Скібіцький.

За його словами, через невдачу військове керівництво вирішило створити третій армійський корпус. Його формують в західному військовому окрузі, щоб відразу перекинути в Україну.

Скібіцький також зазначив, що російські підрозділи часто відправляють на передову недоукомплектованими офіцерськими кадрами. За його словами, вищий командний ешелон РФ змістили, оскільки вони на початку війни не виконали завдання.

"Для того, щоб забезпечити наявність у підрозділах командирів нижньої ланки, вони вимушені присвоювати звання молодший лейтенант сержантському складу", - пояснив він.