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Росія ще не повідомляла США про вихід з програми МКС, - Reuters

Фото: Росія ще не повідомляла США про вихід з програми МКС (facebook.com/nasa)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія не повідомила NASA про свій намір вийти з Міжнародної космічної станції у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Директор космічної станції NASA Робін Гейтенс сказала, що російські колеги не повідомляли про такі наміри, як того вимагає міжурядова угода станції.

"Поки нічого офіційного. Ми буквально щойно побачили це також. Ми не отримали нічого офіційного", - сказала Гатенс на конференції ISS у Вашингтоні.

Нагадаємо, глава "Роскосмосу" Юлія Борисова у доповіді Путіну заявила, що "Роскосмос" ухвалив рішення вийти з проекту Міжнародної космічної станції в 2024 році.

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