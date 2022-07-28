Росія все ще планує анексувати окуповані території України, - Держдеп США

У Білому домі мають інформацію, що керівництво РФ все ще планує провести псевдореферендуми й анексувати захоплені території України.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
За словами Блінкена, Москва готує ґрунт для анексії інших українських територій. З розсекречених даних американської розвідки, а також за інформацією з відкритих джерел видно, що готується сценарій 2014 року.
Він також зазначив, що заради успішної інформаційної кампанії окупанти обмежують доступ населення до телебачення та інтернету, а також примушують отримувати російські паспорти.
У зв'язку з цим держсекретар США закликав світову спільноту негайно відреагувати, щоб Росія чітко зрозуміла, що ця тактика не спрацює. Блінкен підкреслив, що силова анексія території суверенної і незалежної країни є грубим порушенням Статуту ООН.
Нагадаємо, як раніше стало відомо, окупаційна влада "ДНР" готується провести "референдум" з результатом 70% за приєднання до Росії.
Так, за даними видання Bloomberg, у президента Росії Володимира Путіна поспішають провести "референдуми" до 15 Вересня.
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