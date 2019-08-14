Росія повинна заплатити за війну в Україні велику ціну, - Байден

Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Джозеф Байден готовий зробити Україну пріоритетом міжнародної політики в разі перемоги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Голос Америки".

Зокрема, за словами Байдена, він би надав Україні безпекову допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатись.

"Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики. У військовій сфері, я надав би безпекову допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатись. Я також би розширив успішне навчання збройних сил України, розпочате адміністрацією Обами-Байдена," - заявив він.

Крім того, в економічній сфері Байден хоче працювати над збільшенням західних прямих інвестицій і підтримкою енергетичної незалежності України від Росії, особливо якщо "Північний потік 2" буде побудовано цього року.

"Я б забезпечив, щоб допомога США Україні надавалась лише за умови антикорупційних реформ, включаючи призначення справді незалежних антикорупційних прокурорів та судів", - сказав він.

Байден говорить, що підтримав би набагато потужнішу роль США поряд з Францією та Німеччиною в переговорах з Росією.

"Щоб дипломатія працювала, нам потрібний більший важіль стосовно Москви і це означає більш тісну співпрацю з європейськими партнерами та союзниками, щоб Росія сплачувала більшу ціну за війну, що триває в Україні. Наша стратегічна мета - підтримати еволюцію демократичної, єдиної, суверенної України і змусити Кремль платити ціну за постійні атаки на міжнародний порядок", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Байден заявляв, що санкції проти Російської Федерації повинні зберігатися до виконання мінських домовленостей і повернення Україні окупованого Криму.