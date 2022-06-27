"Росія повинна заплатити сповна": Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ

"Зло не може залишатися безкарним. Злочини Росії проти України і кожного українця - кричущі. Винні мають понести покарання. Мною - за допомогою кращих українських і американських юристів - подана скарга до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитку. Цей позов - одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, мета якого - зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки і розкрадання українських активів", - заявив Ахметов.

Бізнесмен просить Європейський суд притягнути країну-агресора Росію до відповідальності за руйнування української інфраструктури, мародерство і злодійство експортних товарів. Його інтереси представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.

Як власник "Азовсталі" і багатьох інших промислових підприємств, що стали метою російських збройних сил, що вторглися в Україну, Ахметов робить все можливе для притягнення Росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України, відзначили в SCM.

На додаток до позову бізнесмен просить суд про вжиття термінових забезпечувальних заходів, які не допустять подальшої блокади українських портів, мародерства, злодійства ЗЕРНОВИХ, а також сталі, виготовленої підприємствами SCM.

"Грабіж українських експортних товарів - в тому числі зерна і сталі - вже призвів до зростання цін на ці товари і збільшення у світі кількості людей, які помирають від голоду. Це варварство має бути зупинено, а Росія повинна заплатити сповна. Вірю в справедливість і борюся за неї", - додав Ахметов.

Він також закликає інших постраждалих від російської агресії бізнесменів звертатися до суду.

Нагадаємо, раніше Ахметов в інтерв'ю НВ повідомив, що планує подати позов до Міжнародного суду проти Росії з вимогою компенсації за активи, знищені російською військовою агресією.

Зокрема, тільки збиток, заподіяний російськими військами металургійним підприємствам Маріуполя, оцінюється в 18-20 млрд дол.