RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія тримає у Чорному морі 28 "Калібрів"

Фото: Росія тримає у Чорному морі 28 "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вивели три надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Через шторм 12 кораблів і катерів ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

"Однак 4 носії "Калібрів", зокрема 1 підводний, тримають напоготові 28 високоточних снарядів", - зазначили в ОК "Південь".

Українські військові закликали не випробовувати долю, нехтуючи сигналами повітряної тривоги, і бути пильними та відповідальними, діяти чітко й оперативно.

Окрім цього, не наближатися до підозрілих предметів і бути уважними до поведінки підозрілих людей. Інформацію ж про них негайно надавати компетентним органам.

Нагадаємо, в Дніпрі та Кривому Розі чули звуки вибухів. У містах вили сирени, повідомляючи місцевих жителів про повітряну тривогу

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне мореВійна Росії проти України