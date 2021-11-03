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Росія блокує в'їзд вантажівок з України: на кордоні скупчилися сотні фур

Автор: Дмитрий Кузнецов

У пунктах пропуску на кордоні України та Росії скупчилися сотні фур. Черги виникли через повільне оформлення вантажівок російською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Біля пункту пропуску "Гоптівка" Харківської області накопичилося майже 200 вантажівок у черзі на виїзд до РФ", - зазначили прикордонники.

За їхніми даними, ще понад 60 вантажівок оформлені, проте вони продовжують перебувати в пункті пропуску, чекаючи дозволу на в'їзд до Росії.

"Періодично схожа ситуація спостерігається і перед пунктом пропуску "Бачівськ", - додали в Держприкордонслужбі.

Там зазначили, що черги виникли через повільне оформлення в російських пунктах пропуску "Нехотіївка" і "Троєбортне". За словами прикордонників, раніше російська сторона пропускала через ці пункти сотні вантажівок на добу.

"Свої дії (росіяни - ред.) аргументують технологічними схемами, хоча раніше оформляли по 150 і більше вантажівок", - уточнили прикордонники.

У Держприкордонслужбі рекомендували міжнародним перевізникам взяти до відома цю інформацію.

Фото: Росія блокує пропуск вантажівок з України (facebook.com/DPSUkraine)

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Російська ФедераціяГосударственная пограничная служба