RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія завдяки санкціям країн Заходу опинилася на порозі дефолту, - CNN

Фото: Дефолт в Росії може наступити найближчим часом (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Оскільки більша частина світової економіки зреклася Росії після того, як загарбники президента Володимира Путіна увірвалися в Україну, країна знаходиться на порозі дефолту за своїми зовнішніми зобов'язаннями. Економічна блокада і санкції Заходу безпрецедентного масштабу явно дають про себе знати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Потрібна допомога. Росія звернулася за економічною і військовою допомогою до Китаю, який тримався осторонь під час вторгнення в Україну, згідно з даними бесід CNN з двома офіційними особами США. Неясно, чи має намір Китай надати Росії таку допомогу, і обидві країни заперечують, що Росія робила запит.

Розрахунок рублями. Росія погрожує розплатитися з іноземними кредиторами з "недружніх країн" сильно девальвованими рублями. Несплата або виплата в рублях більше 117 мільйонів доларів процентних платежів за номінованими в доларах державними облігаціями з терміном погашення в середу означатиме, що Росія оголосила дефолт за своїм боргом.

Потенційне захоплення того, що залишилося. Москва також загрожує зростаючому списку компаній, що йдуть з Росії, заявляючи, що їх активи можуть бути конфісковані державою.

Єдиний спосіб, яким це дійсно закінчиться. Питання в кінцевому рахунку полягатиме в тому, чи готові росіяни прийняти свій новий статус глобальних ізгоїв і відмовитися від західних зручностей, до яких деякі звикли. Путін, очевидно, готовий прийняти ці речі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація