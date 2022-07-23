RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія безжалісна та жорстока: у США стурбовані безпекою Зеленського

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В адміністрації голови Білого дому Джо Байдена стурбовані безпекою президента України Володимира Зеленського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт кореспондента Voice of America Джеффа Селдіна, який цитує недавній виступ помічника президента США Джейка Саллівана.

Як відзначив Салліван, Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни й має справу з безжалісним та жорстоким противником.

"Частина нашої мети в Україні має заключатися в змозі продемонструвати силу, стійкість, непохитність, обачність, здібності, які нададуть деякий вплив на нашу здатність стримувати інших в інших місцях", - заявив помічник президента США.

Відзначимо, раніше секретар РНБО Олексія Данілова розповідав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було здійснено п'ять спроб замаху на Зеленського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУкраїнаСполучені Штати Америки