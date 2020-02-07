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Росія і Білорусь домовилися про постачання газу на 2020 рік

Новини » Політика     07.02.2020 - 21:18
Росія і Білорусь домовилися про постачання газу на 2020 рік
Фото: Дмитро Козак (з відкритих джерел)

Дмитро Козак зазначив, що сторони домовилися зберегти умови постачання газу на умовах 2019 року

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, заявив Російська Федерація та Білорусь домовилися про постачання газу на 2020 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, РФ і Білорусь збережуть умови постачання газу на умовах минулого року.

"Ми домовилися зберегти умови постачання газу на умовах 2019 року", - сказав він.

При цьому Козак додав, що для надання знижки на нафту потребувало б уведення державного регулювання поставок нафти

"Якщо надавати знижки, нам необхідно було б вводити державне регулювання нафтового ринку, що ми зробити не зможемо, ми не можемо постійно міняти правила гри, ставити в незрозуміле становище наші нафтові компанії", - заявив він

Умови регулювання нафтової галузі Російської Федерації не будуть змінені, але уряд буде сприяти поставкам нафти в Білорусь, додав він.

"Ми з урядом Російської Федерації разом будемо сприяти досягненню угод з білоруськими споживачами і виробниками нафти в нашій країні. Ми не можемо сьогодні різко змінити умови регулювання нашої нафтової галузі: ви знаєте, ціни на сиру нафту формуються ринком, а адміністративно не регулюються", - додав Козак.

Нагадаємо, Росія і Білорусь підписали протокол про ціни на газ на січень-лютий 2020 року і доповнення до контрактів на транзит і постачання палива, подовжують їх до 2021 року.

Крім того, президент Білорусі Олександр Лукашенко 31 грудня провів нараду з керівництвом нафтохімічного комплексу на тему поставок і переробку нафти і доручив у найближчий час завершити переговори з Росією і почати альтернативні поставки.

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