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Росія атакує на півдні портову інфраструктуру, не маючи успіхів у спекуляціях на темі голоду

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Херсонська область, Середа 06 липня 2022 03:49
Росія атакує на півдні портову інфраструктуру, не маючи успіхів у спекуляціях на темі голоду Фото: Росія атакує на півдні портову інфраструктуру (Getty Imagas)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України, не маючи успіхів у спекуляціях на темі голоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зокрема, окупанти бомблять елеватори, сховища і склади для продовольства.

У вівторок росіяни обстріляли велику Костромку в Дніпропетровській області, були знищені сільськогосподарські склади.

"Росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру, елеватори, сховища і склади, під виглядом знищення скупчення військової техніки, а ворожа пропаганда розганяє "зраду" про провокації із застосуванням отруйних речовин", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти без успіху намагаються повернути втрачені на півдні позиції. Двічі атакували з повітря звільнену Іванівку і переправу через Інгулець.

Водночас Авіація ЗСУ завдала два удари по опорних пунктах ворога в районі Благодатного.

Підрозділи ЗСУ при відпрацюванні вогневих завдань за добу знищили 18 окупантів, два САУ, установку "Нона-С", зенітну установку 23-го калібру, гаубицю "Мста-Б", броньовану техніку і два склади боєприпасів.

Україна не може вивозити зерно по Чорному морю, оскільки російський флот блокує українські порти. Сама Москва на офіційному рівні декларує, що нібито не заважає експорту і загрожує світу голодом з боку України.

При цьому Київ побоюється, що розмінування акваторії для цивільного судноплавства без відповідних гарантій може призвести до висадки російських військ в Одесі.

Нагадаємо, США закликали країни G20 натиснути на Росію, щоб розблокувати морські шляхи для експорту українського зерна.

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