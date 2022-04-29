Росія активно будує вертолітні майданчики на окупованих територіях, - Маляр

Російські військові активно будують вертолітні майданчики на тимчасово окупованих територіях. Планують більше використовувати гелікоптери.
Про це пише РБК-Україна з посилання на слова заступниці міністра оборони Ганна Маляр.
"Вони зараз активно будують вертолітні майданчики на тимчасово захоплених територіях. Також намагаються використовувати багато саме вертолітної авіації", - заявила Маляр.
Заступник міністра відзначила, що Росії довелося змінити стратегію після того, як вона програла початок війни. Також країна-окупант почала відкривати кримінальні справи проти службовців, які не впоралися з поставленими завданнями.
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