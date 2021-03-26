Росія - агресор, а не посередник конфлікту: 47 країн в ООН підтримали Україну

У резолюції, яка була прийнята 27 березня 2014 року, міжнародна спільнота підтвердила свою повну підтримку суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України.

"Попри чіткі вимоги Генеральної Асамблеї, Російська Федерація не зупинила свою тимчасову окупацію Криму. Навпаки, вона продовжує зухвалі порушення та зловживання у сфері прав людини, а також нарощування військового потенціалу на півострові", - йдеться в заяві.

Зазначається, що дії Росії викликали занепокоєння у всьому світі, вони суперечать міжнародному праву, включаючи Статут ООН, а також йдуть всупереч з Гельсінським прикінцевим актом, міжнародним гуманітарним правом і правом у галузі прав людини. Спроби Росії узаконити спробу анексії Криму не є і не будуть визнані.

"Ми рішуче засуджуємо продовження Росією дестабілізації ситуації в Україні, особливо дії Росії в окремих районах Донецької і Луганської областей, що свідчать про нехтування її зобов'язань, взятих згідно з мінськими домовленостями", - наголошується в заяві.

В ООН закликали Росію негайно припинити окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і повністю виконати відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Криму.