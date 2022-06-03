RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія за 100 днів війни не досягла жодної стратегічної мети, - Міноборони Британії

Фото: Росія за 100 днів війни не досягла стратегічних цілей (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сьогодні виповнюється 100 років з дня вторгнення Росії в Україну. У порівнянні з початковим планом Росії жодна зі стратегічних цілей не була досягнута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Російським військам не вдалося досягти своїх первинних цілей по захопленню Києва та українських центрів влади. Стійкий український опір і нездатність убезпечити аеродром Гостомель в перші 24 години призвели до відбиття наступальних операцій Росії", - йдеться в повідомленні.

Після провалу початкового плану через помилкові припущення при плануванні і погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, зосередивши увагу на Донбасі.

Як відзначили в Міноборони, Росія зараз домагається тактичного успіху на Донбасі. Російські сили створили і зберегли імпульс і зараз, схоже, володіють ініціативою. Росія контролює понад 90% Луганської області і, ймовірно, повністю встановить контроль в найближчі два тижні. Росія домоглася цих недавніх тактичних успіхів ціною значних ресурсів і концентрацією сил і вогню на одній частині загальної кампанії.

"Росія не змогла створити маневр або рух на інших фронтах або напрямках, всі вони перейшли до оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Міноборони Британії, російським військам найближчим часом знадобиться хоча б коротка тактична пауза. Вона необхідна, що передислокуватися до форсування річок і подальших атак вглиб Донецької області, де збройні сили України підготували оборонні позиції.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України