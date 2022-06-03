Росія за 100 днів війни не досягла жодної стратегічної мети, - Міноборони Британії

"Російським військам не вдалося досягти своїх первинних цілей по захопленню Києва та українських центрів влади. Стійкий український опір і нездатність убезпечити аеродром Гостомель в перші 24 години призвели до відбиття наступальних операцій Росії", - йдеться в повідомленні.

Після провалу початкового плану через помилкові припущення при плануванні і погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, зосередивши увагу на Донбасі.

Як відзначили в Міноборони, Росія зараз домагається тактичного успіху на Донбасі. Російські сили створили і зберегли імпульс і зараз, схоже, володіють ініціативою. Росія контролює понад 90% Луганської області і, ймовірно, повністю встановить контроль в найближчі два тижні. Росія домоглася цих недавніх тактичних успіхів ціною значних ресурсів і концентрацією сил і вогню на одній частині загальної кампанії.

"Росія не змогла створити маневр або рух на інших фронтах або напрямках, всі вони перейшли до оборони", - йдеться в повідомленні.