У Росії заявили про затримання українця. Він ніби-то збирав відомості про зброю
Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ заявила про затримання в Тулі українця. Він ніби-то намагався дізнатися секретні відомості про російське озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".
У ФСБ заявили, що українець, який ніби-то збирав відомості, які є держтаємницею (новітні зразки озброєння і секретної технічної документації до них), був затриманий на місці злочину.
Він ніби-то шукав працівників російських оборонних підприємств з числа секретоносіїв.
"Його цілями були вербувальна розробка росіян і отримання від них охоронюваних законом відомостей про перспективні розробки в галузі стрілецького озброєння", - йдеться в повідомленні.
Відносно затриманого порушено кримінальну справу за статтею 276 КК Росії (шпигунство). Слідчі дії тривають, заявили в ФСБ.