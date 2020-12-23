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У Росії заявили про повернення скандальної ікони Боснії і Герцеговині

Москва, Середа 23 грудня 2020 22:05
У Росії заявили про повернення скандальної ікони Боснії і Герцеговині
Фото: МЗС Росії (flickr.com/magdeburg)
Автор: Дмитро Левицький

Москва вирішила повернути подаровану російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову ікону Боснії і Герцеговині. Скандальну ікону сьогодні передали посольству Боснії і Герцеговини.

Про це повідомило російське видання "ТАСС" з посиланням на коментар МЗС РФ.

Ікона 18 століття, яку Лавров отримав від глави президіуму Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка, спровокувала міжнародний скандал, оскільки виявилася вивезеною з території України.

"За погодженням з дарувальником 23 грудня ікона була передана у посольство Боснії і Герцеговини у Москві. При цьому рекомендували партнерам задіяти доступні правові механізми для з'ясування всіх обставин цієї справи, включно з походженням згаданого артефакту", - заявили агентству в МЗС РФ.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову стародавню ікону, ймовірно з Луганська. МЗС України зажадало від Боснії пояснень, як ікона опинилася в країні.

Крім того, у Мінкульті заявили, що печатка на подарованій Лаврову іконі свідчить про те, що артефакт є власністю Україна, але невідомо, як ікона опинилася в Боснії і Герцеговині.

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Новини України Суспільство Російська ФедераціяЛавровБосния и Герцеговинаикона

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