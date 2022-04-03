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У Росії заявили, що проект мирного договору поки не готовий

Фото: Володимир Мединський (facebook com republic ru)
Автор: Наталія Юрченко

Член російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що проєкт мирного договору Росії та України ще не готовий. Він вважає, що Україні потрібно "виконати велику роботу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Мединського Інтерфаксу.

"Щодо готовності драфту договору для зустрічі у верхах - на превеликий жаль оптимізму Арахамії не поділяю. Нам потрібно виконати ще більшу роботу. І я бачу, що дипломатичні і військові служби України, як мені видається, сильно відстають у реалізації навіть тих домовленостей, які вже досягнуті на політичному рівні", - заявив російський перемовник.

При цьому Мединський зазначив, що Україна "реалістичніше підходить до ряду питань". За його словами, попередньо узгодженими позиціями залишаються: нейтральний позаблоковий без'ядерний статус; відмова від розміщення іноземних військових баз, військ, наступального озброєння, розробки і виробництва зброї масового ураження; проведення навчань за участю іноземних військ з дозволу держав-гарантів; створення системи міжнародних гарантій безпеки.

Нагадаємо, вчора глава української переговорної групи Давид Арахамія заявив, що Росія в цілому готова прийняти пропозиції України, але винятком залишається питання Криму.

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