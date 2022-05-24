У Росії заявили про плани створити "унікальну" систему вищої освіти замість Болонської

Як заявив виданню міністр науки і вищої освіти Росії Валерій Фальков, до Болонської системи потрібно ставитися як до прожитого етапу. За його словами, майбутнє за російською "унікальною системою".

"В основі якої повинні лежати інтереси національної економіки і максимальний простір можливостей для кожного студента", - додав він.

У пресслужбі Міністерства росЗМІ заявили, що після переходу Росії на Болонську систему зникли спеціальності і вказівка на конкретну кваліфікацію. Там також зазначили, що це створило труднощі на ринку праці, оскільки кваліфікація, наприклад, "бакалавр/магістр педагогічної освіти" ніяк не співвідносилася з конкретною професією "учитель предмета".

Нагадаємо, Україна приєдналася до Болонської системи в 2005 році. В результаті вища освіта розділилася на бакалаврат і магістратуру. У першому випадку - це загальна вища освіта, яка отримується протягом чотирьох років, а в другому - вища спеціальна.