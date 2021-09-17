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У Росії заявили про DDoS-атаки з України, США та Німеччини

Автор: Анастасія Рокитна

У Мінцифри Росії заявили про DDoS-атаки на інфраструктуру електронного голосування на виборах до Держдуми. Кажуть, що атаки нібито здійснюють з IP-адрес із США, Німеччини та України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

Голова ЦВК Елла Памфілова заявила, що "інтерес до виборів великий". У відомстві уточнили, що з США ніби-то надходить 50% атак, з Німеччини - 25%, з Південної Кореї - 20%, з Китаю - 5%.

"DDoS-атаки на інфраструктуру електронного голосування в п'ятницю вранці здійснювалися з IP-адрес із США, Німеччини та України", - йдеться в повідомленні Мінцифри.

У ЦВК також повідомили про DDoS-атаки на сайт держпослуг. Найбільше їх надходить ніби-то з США - 50%.

Також атаки здійснюють з IP-адрес ніби-то з Німеччини, Росії, Китаю та України.

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