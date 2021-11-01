У Росії закрили ще один український центр. МЗС назвало це "російською гостинністю"

"Рішення про примусове припинення діяльності центру "Просвіта" та інших осередків української культури в РФ яскраво ілюструють справжню" російську гостинність" для тих громадян інших країн, спорідненість з якими російська влада продовжує так відчайдушно доводити, заохочуючи набуття російського громадянства", - йдеться в заяві.

МЗС підкреслило, що раніше в Росії закрили ряд інших організацій, у тому числі Об'єднання українців Росії, Бібліотеку української літератури в Москві, а також визнали Світовий конгрес українців небажаною організацією.

У заяві наголошується, що Росія повинна виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання, в тому числі Міжнародну конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та інші.

"Закликаємо міжнародне співтовариство дати належну оцінку стрімкому погіршенню ситуації з правами людини в РФ, засудити і посилити політико-дипломатичний тиск на російську владу, щоб припинити наступ на права української національної меншини в Росії", - додали в МЗС.