У Росії затримали учасника викрадення фігуранта справи Вороненкова

Фігуранта справи про вбивство Вороненкова викрали 10 січня

В Москве (Российская Федерация) задержали подозреваемого в похищении Юрия Василенко, который в Украине объявлен в розыск по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что российские правоохранители задержали жителя Курска, который подозревается в похищении Василенко. Также сообщается, что всего в похищении фигуранта дела Вороненкова подозревают трех мужчин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве похитили главного фигуранта дела об убийстве Вороненкова. Инцидент со стрельбой произошел в ресторане "Базилик". В частности сообщалось, что вечером в ресторан вошли мужчины, которые потребовали от Василенко пройти с ними. На улице он попытался вырваться и сбежать, завязалась потасовка, в ходе которой по нему открыли стрельбу. После этого неизвестные погрузили его в багажник машины и увезли.

Отметим, по данным украинского следствия, организаторами убийства Вороненкова были Владимир Тюрин и Юрий Василенко, которые имеют отношение к российскому криминалитету.