У Росії затримали хакерів за запитом США. Один з них зламав Colonial Pipeline

У Росії затримали учасників групи хакерів REvil, що розсилали віруси для вимагання грошей. Один з них причетний до злому американської трубопровідної компанії Colonial Pipeline.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Білого дому.

Хакери були затримані ФСБ за запитом США в рамках домовленостей з кібербезпеки.

"Ми вважаємо, що один з тих, хто був затриманий в п'ятницю, несе відповідальність за атаку на Colonial Pipeline минулої весни. Ми прагнемо до того, щоб ті, хто здійснює атаки на американців за допомогою вірусів-вимагачів, постали перед судом", - заявила вона.

За її словами, американська влада сподівається, що затримані учасники угруповання хакерів постануть перед правосуддям.

"Ми очікуємо, що Росія буде переслідувати в судовому порядку в рамках своєї власної системи цих злочинців за ті дані, які вони створили, за те, що вони це зробили - такі наші очікування. І ми очікуємо, що вони постануть перед судом", - додала представник адміністрації.