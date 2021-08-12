У Росії вибухнув пасажирський автобус, постраждало понад 10 осіб

Як повідомило джерело агентства в правоохоронних органах, в результаті вибуху маршрутки постраждали 12 осіб. Двоє з них доставлені в міську лікарню, двоє - в опіковий центр.

"На місце виїхали сім бригад швидких, одну людину з ампутацією кінцівки відправили в лікарню швидкої медичної допомоги", - уточнив співрозмовник видання.

В результаті події автобус згорів повністю. Правоохоронці з'ясовують причини та обставини інциденту. За попередніми даними, причиною вибуху стала несправність газового обладнання.

За даними джерел Telegram-каналу Baza, водій вибухнула маршрутки заявив, що його автобус працював на дизелі і не був обладнаний газовими балонами. На місце події вже приїхали співробітники ФСБ.