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У Росії вибухнула АЗС. Постраждали 16 осіб, вогонь не можуть загасити

Автор: Анастасія Рокитна

У Новосибірську (Росія) стався вибух з пожежею на автозаправній станції (АЗС). В результаті постраждали мінімум 16 осіб, вогонь продовжують гасити.

Про це повідомляє ТАСС.

Представник компанії "Єврогаз" розповів, що пожежа почалася під час заправки автомобіля. На відео видно, що вибух був потужний.

Повідомляється, що площа пожежі складає 800 кв. м. Пожежі присвоєно третій (підвищений) номер складності. Було чутно п'ять вибухів.

Постраждали 16 осіб, серед них двоє пожежників. Головний лікар станції швидкої допомоги Ірина Большакова розповіла, що один з потерпілих знаходиться у важкому стані.

Біля АЗС перекрили шосе. Автомобілістам рекомендують шукати альтернативні шляхи об'їзду. Також перекриті трамвайні колії.

АЗС на Гусинобродському шосе призначалася для заправки автомобілів газом.

Фото: у Новосибірську вибухнула заправка (nsk.kp)

Станом на зараз вогонь продовжують гасити.

Нагадаємо, у центрі Санкт-Петербурга була масштабна пожежа в бізнес-центрі "Невська мануфактура".

Крім того, на півдні Москви горів склад з газовими балонами. Займання сталося на Варшавському шосе.

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Новини України Російська ФедераціяАЗСпожежаВибух